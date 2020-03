Río Roma comparte tema inédito “El mundo no se va acabar”

La canción es una reflexión para aquellos que extrañan a alguien

(Notimex).- En plena cuarentena, Río Roma comparte el tema inédito El mundo no se va a acabar, una canción de amor que representa un abrazo para sus seguidores en estos momentos difíciles por la pandemia del COVID-19.

A través de su cuenta de Facebook, el dúo lanzó esta tarde el tema, y al respecto José Luis Roma dijo: “Hay momentos y situaciones en la vida que llegan de repente y desarman todos tus planes, mueven el suelo, te hacen reflexionar y replantear tus prioridades.

“Así me sentí la primera noche de cuarentena y eso me llevó a hablarle a alguien con quien no hablaba hace muchos meses para saber si estaba bien. Colgué y compuse esta canción. Al día siguiente se la canté y nos sacó las lágrimas a distancia”.