¿Cuáles son los rituales de un boxeador para el año nuevo?

Israel “Jiga” González, es un boxeador profesional que cuida mucho su preparación para cada uno de sus combates, pero ¿qué pasa cuando no está preparando una pelea? ¿cómo vive las fiestas en conjunto con su familia? ¿cuáles son los rituales que lleva a cabo?; CPS platicó con el pugilista sobre cómo se vive un año nuevo en casa del campeón y este comentó un poco sobre sus actividades este día.

El Jiga agregó que en ocasiones los boxeadores se suben a la báscula con el platillo que van a comer para checar cuanto les representa en incremento de peso antes de ingerirlo, después de ingerirlo, corren y regresan para volverse a pensar, algo que califican como un trauma, por ello más allá de ese ritual, llamó a disfrutar de la familia, la comida, “creo que después de 3 años es mi primer año que me la paso relajado”.

“Toda la preparación me la avente en diciembre del año pasado, enero y el tres de febrero fue la pelea, de ahí el año antepasado también me la pasé entrenando porque peleé en enero, así que me la he pasado entrenando para una pelea tranquila, aun así hay que entrenarle fuerte, no hay rival pequeño, todas las peleas son duras hay que mantenerse entrenando y con la dieta”