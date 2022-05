Roban de la estación de bomberos de Cabo San Lucas

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas fueron víctimas de robo en su bodega, donde sustrajeron equipo de respiración autónoma, diversos enseres y material de protección, los cuales, según las investigaciones, están siendo ofertados en redes sociales como equipo de buceo.

En exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, Juan Antonio Carbajal Figueroa, comandante del Heroico Cuerpo de Cabo San Lucas, nos mencionó a detalle lo sucedido, mencionando lo siguiente:

Carbajal Figueroa mencionó para este medio periodístico que, fue durante la noche cuando sustrajeron todo lo antes dicho, agregando que, para el atraco utilizaron un vehículo grande o una camioneta pick up, de acuerdo a las investigaciones que realizaron.

El comandante Carbajal Figueroa añadió que ya se interpuso una denuncia penal a quien resulte responsable, pero, por otra parte, todo ese equipo está siendo ofertado en redes sociales como equipo de buceo.

“Ese equipo es difícil de adquirir, ya que se trae directamente de Estados Unidos, no se encuentra aquí en México, obviamente nos cuesta bastante traerlo, y el no tenerlo, efectivamente puede ocasionar que en un momento determinado lo ocupemos y no lo tengamos.”