Roban en Londres 5 pistolas de James Bond

El robo tuvo lugar en el municipio Enflield del Gran Londres el 23 de marzo aproximadamente a las 20:00 h, sin embargo, los sospechosos huyeron de la escena antes de que llegaran los oficiales.

Los testigos describieron a los autores del crimen como tres hombres blancos con acento de Europa del Este que se alejaron en un automóvil plateado.

Detectives are appealing for information after five deactivated guns used in James Bond movies were stolen from a residential address in Enfield.

The deactivated firearms are believed to be worth more than £100,000.https://t.co/UQTesSRXS7 pic.twitter.com/82I3G1kw4J

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 27, 2020