Roban un cuadro de Van Gogh de un museo neerlandés

El museo Singer Laren, ubicado al este de Amsterdam y cerrado temporalmente por el coronavirus, reportó que la obra de Vincent Van Gogh ‘Jardín de primavera’ (1884) fue robada en la medianoche del 29 de marzo.

BREAKING: Dutch museum says Vincent Van Gogh painting was stolen in overnight raid. Reports say it was his "Spring Garden" painting that was taken. Ironically, March 30th is Van Gogh's birthday…he would have been 167 today. #2NewsAM #LiveDesk pic.twitter.com/19XWuN00GR

— Jade Elliott (@JadeElliottTV) March 30, 2020