Robo de gas deja pérdidas superiores a los 13,200 mdp

Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP, en entrevista para medios nacionales aseguró que Pemex durante el 2022 perdió más de 13 mil 200 millones de pesos a causa del robo de combustible, tanto por ductos como por pipas.

Aseveró que al mes las pérdidas de combustible son entre 60 mil a 80 mil toneladas lo que representa 100 millones de pesos, cifras que aseguran han mermado de manera importante al mercado.

Ante ello hizo un llamado tanto a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) como a la Guardia Nacional (GN) y las autoridades locales para que efectúen operativos continuos que permitan verificar la legalidad de los centros de carburación.

La CRE reveló que hay por lo menos 50 estaciones de carburación en la Ciudad de México y 350 en el Estado de México que operan con legalidad, no obstante la realidad es distinta, pues operan 800 y 850 estaciones y el 60% de estas operan sin regulación.

El empresario expuso que al robo también se le suma las extorsiones por lo que algunas estaciones han tenido que cerrar a causa de las amenazas del crimen organizado para que venda combustible robado.

“Es algo que se está extendiendo en varias partes del país, lo que pasó en Zihuatanejo no es el único lugar en el que ha ocurrido, tenemos en varias partes porque el crimen organizado agarra el control de un flujo de dinero importante, como lo es el mercado ilícito, llegan y dicen, ‘o me compras gas o me dejas la planta y yo me encargo, ese tipo de cuestiones nos obliga a cerrar plantas completas”.