Denuncian “robo” desleal de personal de bares y restaurantes

Esteban Domínguez, presidente de la Asociación de Amigos de Los Cabos, señaló que los nuevos desarrollos que están llegando a Los Cabos y los que actualmente ya se encuentran en el destino, se están robando de manera desleal el personal que ya debidamente ha sido capacitado por empresarios de bares y restaurantes de la zona turística.

La falta de personal capacitado ha comenzado a afectar las operaciones de los negocios de la zona turística de Cabo San Lucas. Empresarios señalaron que reconocen que Los Cabos es un imán de inversiones importantes, pero que es importante que debe poner ya orden a esta situación.

“Es un tema que nos está rebasando y es grave; tenemos que poner orden. Debemos buscar la manera de cómo darle solución.

Es increíble como la falta de personal afecta a Los Cabos, están llegando inversiones importantes, las cuales aplaudimos, pero no deben ocasionarnos problemas. Hay hoteles que llegan, no tienen el personal necesario, empiezan a buscar y comienzan a “piratear” el mismo personal de los bares y restaurantes, no se vale”.