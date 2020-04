Robots reemplazan a alumnos confinados por COVID-19 en su graduación

La graduación, que tuvo lugar en el Hotel Grand Palace en Chiyoda-ku de Tokio (capital de Japón) sábado 4 de abril, utilizó robots ‘newme’, considerados como el ‘nuevo yo’, que permite realizar aquellas actividades que no quiera el individuo a través de una pantalla habilitada para plasmar su rostro.

Cada robot cuenta con cuatro ruedas que funcionan como patas y tabletas para la caras en las que los graduados confinados aparecieron a través de un enlace de vídeo. Todos ellos fueron controlados de forma remota por los estudiantes en la ceremonia.

En total, fueron cuatro los estudiantes que usaron los robots para recoger sus certificados entregados por el presidente de la universidad, Omae Kenichi, mientras que el resto de los graduados participaron en la ceremonia a través de la aplicación de videollamada Zoom.

Aunque es claramente una solución creativa para un problema importante, la Universidad BBT no es la primera en permitir que los estudiantes se gradúen de forma remota. En 2018, la Universidad de Glasgow permitió que tres estudiantes a distancia en línea asistieran a su ceremonia de graduación a través de un enlace de vídeo que se reproducía en un iPad pegado a un vehículo de control remoto adornado con una bata negra.

So pleased to have a virtual graduation ceremony for our @UofGMVLS distance learners. Students from Saudi Arabia, Jamaica and Scotland who couldn't travel to Glasgow or had to work were able to experience their @UofGlasgow graduation online, supported by @UofGDigitalEd. https://t.co/mgbAWrl4D6

— Jo-Anne Murray 🐴 💻 (@Jo_AnneMurray) November 29, 2018