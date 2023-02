¿Rolling Stones, Ringo Starr y Paul McCartney trabajan en un nuevo disco juntos?

Todo parece indicar que los Rolling Stones y el resto de los Beatles sobrevivientes, Paul McCartney y Ringo Starr, podrían dejar atrás los rumores sobre una rivalidad, para colaborar en el nuevo álbum de la agrupación encabezada por Mick Jagger.

De acuerdo con la revista Variety, en las últimas semanas tanto Ringo como Paul han sido vistos en un estudio de grabación de Los Ángeles. Sin embargo, no se sabe exactamente cuál será su rol de participación, si se tratará de una sola canción o estarán presentes durante todo el material, el cual es encabezado por el productor ganador de los Grammy en 2021, Andrew Watt.

El regreso de la banda británica se da a poco más de un año del fallecimiento de su baterista, Charlie Watts, a los 80 años. Por lo que se prevé que para este proyecto, utilicen canciones grabadas con el legendario músico, ya que de acuerdo con lo informado por el guitarrista, Keith Richards, a la revista Los Angeles Times, Watts habría grabado material antes de su muerte.

Asimismo, se prevé que este disco será lanzado a través de Universal Music sin fechas confirmadas. Además, se espera que para el verano de este año, el conjunto inglés inicie una nueva gira.

Rumores sobre una rivalidad

Hubo fuertes rumores sobre una posible ciertas disputas entre ambas agrupaciones originarias de Reino Unido, especialmente, porque ambas utilizaron canciones una de la otra para la creación de algunos temas. Algo que fue considerado como indirectas para muchos.

Entre estos temas, se encuentra “I wanna be Your man” de The Rolling Stones, con frases de los Beatles. Así como también “We love you” de Lennon y McCarthey con letras de Jagger.