“Roslyn” se convertirá en huracán; apunta a costas mexicanas

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, alrededor del mediodía de este viernes el ciclón Roslyn se intensificará y convertirá en huracán categoría 1. Por el momento se mantiene como tormenta tropical y se ubica a 225 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 305 km al sur de Manzanillo, Colima.

⚠️La #TormentaTropical #Roslyn se localiza a 225 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, #Michoacán, y a 305 km al sur de Manzanillo, #Colima. Más detalles en ➡️ https://t.co/VVYNAjY7Uo pic.twitter.com/XFIzlJUcSI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2022

Se mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde playa Pérula, Jalisco hasta Cabo Corriente, Jal., y desde San Blas, Nayarit hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las islas Marías.

La previsión es que sus bandas nubosas producirán lluvias puntuales intensas en dichas entidades, además de Guerrero, así como fuertes en estados del occidente como Oaxaca y Chiapas.

El sistema registra vientos sostenidos de 100 km/h y rachas de hasta de 120 km/h. Las precipitaciones mencionadas podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los territorio mencionados.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Colima, Michoacán y Guerrero.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos: Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Sonora y Sinaloa, y de hasta 35º C en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. En contraste, las mínimas podrían ser de -5º C en Chihuahua y Durango.