Ruido de antros afecta la imagen del Centro Histórico de SJC

Blanca Pedrín Torres, empresaria y fundadora de la Asociación del Centro Histórico de San José del Cabo, indicó que el alto nivel de la música de los antros en la zona centro de la cabecera municipal de Los Cabos afectan la imagen del destino y al descanso de los turistas.

De acuerdo con la Nom 081 SEMARNAT 1994, la cual plantea los límites máximos de emisión sonora permitidos en México, en lugares industriales y comerciales no se debe de sobrepasar los 65 decibeles.

Pedrín Torres explicó a CPS Noticias que durante las festividades navideñas se permitió a los restaurantes y antros decibeles máximos de 80, no obstante, ese acuerdo concluyó el 18 de enero, pero tres establecimientos de este giro continúan con exceso de ruido.

“Covid nos protegió bastante, pero se desata el tema y se recrudece ahora que ya no hay, sin Covid ya no hay limitaciones, en los últimos 10 o 12 meses hemos tenido una problemática muy seria donde ya no solamente los vecinos o familias que viven ahí, los hoteles que están ahí, sino a los restauranteros, existe la impotencia de que muchas veces estás cenando y te impacta negativamente el que un antro o algunos restaurantes que tienen música en vivo y sus decibeles alcanzan en 80, 90 o 100, y no puedes tener una conversación”, expresó Blanca.