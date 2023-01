“Ruido” proyecto de Netflix para visibilizar la labor de colectivos de búsqueda de personas

“Ruido” es un proyecto cinematográfico que por primera vez fue visto durante el pasado Festival de San Sebastián donde recibió el premio Cooperación Española. Se trata del tercer largometraje de la mexicana Natalia Beristáin, directora de cine egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica que ha participado como directora de elenco, productora ejecutiva y asistente de dirección en diversos proyectos.

“Ruido” aborda el tema de todos aquellos padres y madres quienes deben de afrontar la búsqueda de un ser querido, protagonizado por Julieta Egurrola quien da vida a Julia, una de tantas madres, hermanas, hijas, compañeras que han sido víctimas de la violencia de un territorio en guerra con sus mujeres. Julia busca a Ger, su hija; y al hacerlo irá tejiendo redes con distintas mujeres y sus diversas luchas.

CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos entrevistó de manera exclusiva al antagonista de film quien es interpretado por Alphonso Escobedo, un joven actor quien ha decido realizar papeles que generen un cambio significativo a luchas sociales.

“Yo como actor siempre he tenido muy claro la historia de las grandes luchas sociales, de las revoluciones armadas, no armadas y esto es un tema que a mí me ha hecho mucho ruido, desde muy chico de haber tenido la oportunidad de llegar a un proyecto, cuando yo lo estaba grabando no dimensioné hasta dónde iba a poder llegar y creo que esto no se hubiera logrado sin el apoyo, sin el cariño, sin la conciencia de todas las personas que realmente viven y realmente sufren toda esta violencia”.