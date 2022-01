Rusia amenaza a EEUU con desplegar tropas en Latinoamérica

Rusia ha advertido que si las tensiones con Estados Unidos y la OTAN persisten, no descartarán en desplegar armamento militar en Cuba y Venezuela, pues aseguran que ambos han ignorado la petición de impedir la expansión con Ucrania y ex países soviéticos.

La nación rusa expresó que por ahora no considera negociar con Estados Unidos sobre garantías de seguridad, pues no los veían dispuestos a hablar sobre la no ampliación de la OTAN, por lo que aseguraron se encuentran listos para tomar dicha decisión tan drástica.

Los comentarios surgieron después de la tercer reunión entre Moscú y Washington en Ginebra, la cual no fue fructífera pero generó reacciones como en el caso de Sergei Ryabkov, vicecanciller Ruso, que expresó que si no se determina una flexibilidad por parte de Estados Unidos para el trabajo con asuntos serios, no ven fundamentos para continuar con las negociaciones, por lo que necesitaban una verdadera solución más habitual para los diplomáticos.

“No quiero confirmar nada ni descartar nada, en el estilo americano, la opcionalidad de la política exterior y militar es la piedra angular para asegurar la poderosa influencia de ese país en el mundo. Depende de las acciones de los colegas estadounidenses”, aseveró Riabkov.

Ryabkov informó que el presidente Vladimir Putin, fue quien consideró en tomar represalias en caso de que Estados Unidos actúe para provocar a Rusia, pero que hasta el momento el futuro sólo depende de sus colegas estadounidenses.

Así mismo dijo que Rusia es el principal oponente de la OTAN, porque defiende sus propios intereses y su seguridad.

“Las conversaciones se iniciaron para recibir respuestas específicas a temas principales concretos que se plantearon y quedaron desacuerdos sobre esos temas principales, lo cual es malo”, continuó diciendo.

Respecto al despliegue de tropas en Latino América, cuestionó el por qué el hecho de que los estadounidenses se encuentren a miles de kilómetros de su base era para provocarlos.