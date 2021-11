Rusia corrige planes de AMLO en el Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el Consejo de Seguridad de la ONU celebrado en Nueva York, habló sobre la desigualdad y exclusión, aludiendo que la corrupción es el “principal obstáculo” para el derecho a la vida.

También calificó como “fracaso” la iniciativa de colaboración mundial, Covax. Organización que garantiza el abasto de vacunas contra el COVID.

Pero la propuesta que despertó críticas de otros países e incluso tuvo réplica, fue su comentario sobre el “Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar”, un plan que asume López Obrador como el fin de la pobreza y la hambruna.

El proyecto, según Andrés Manuel consistiría en la donación del 4% de la fortuna de empresas más ricas del mundo, a la gente pobre. El Presidente aseguró que dicho plan también lo extenderá a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se escatima garantizar la vida de 750 millones de personas que viven con menos de dos dólares diarios.

El plan no fue tomado con los mismos ojos que el mandatario, ya que el representante de la Federación Rusa ante la ONU, Vasily Nebenzya, declaró que:

Aseguró que no es la labor de dicho organismo el crear planes como el que ponía en la mesa, López Obrador, se necesita saber qué organismo de las Naciones Unidas, está encargado de tal o cual esfera de labor.

“Es preciso no perder de vista que el desarrollo por sí solo no puede permitir garantizar la paz, y que la paz no necesariamente garantiza el desarrollo. Por eso es importante tener en cuenta los vínculos pero también tener presente las distinciones entre estos dos procesos y qué organismo de las Naciones Unidas de tal o cual esfera de labor”, aseguró Nebenzya.