Desarrolla Rusia nueva vacuna contra Covid-19

Ante la aparición de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, como la subvariante Ómicron XBB.1.5, también llamada “Kraken”, el Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, se encuentra desarrollando una nueva vacuna tras la creación de Sputnik V y Sputnik Light.

En una entrevista para la agencia de noticias rusa, Sputnik, el director de este centro, Alexander Gintsburg, aseguró que esta nueva vacuna que se está trabajando está enfocada en las variantes con el prefijo X – XBB y XBV.1.5.

De acuerdo con diversos epidemiólogos, “Kraken”, esta variante nacida en Estados Unidos, evita los anticuerpos protectores, ya que ha desarrollado mutaciones, una serie de cambios que permiten al virus eludir la información proporcionada por las vacunas al sistema inmunitario.

Por su parte, Alejadro Macías, epidemiólogo mexicano explicó que si bien la subvariante evade la inmunidad, no es clínicamente peor, esto quiere decir que no hay indicadores de que la enfermedad causada por esta variante altamente contagiosa ocasione una enfermedad más grave.

El Centro Gamaleya, es la creadora de la vacuna Sputnik V, la primera vacuna en el mundo en ser registrada y que fue hecha mediante una estudio muy profundo de los vectores adenovirales humanos, los cuales se consideran completamente seguros y los más adecuados para modificarse genéticamente.

New study from Mexico where Sputnik V made up significant part of the national vaccine portfolio showed that vaccination reduced hospitalizations/deaths among the eldest 1/3 of Mexico’s population by 74-85% during 4th COVID wave driven by #Omicron.

👇https://t.co/WuTz7xWGHU pic.twitter.com/qRQkdmAhEi

— Sputnik V (@sputnikvaccine) October 3, 2022