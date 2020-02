Ryan García deja inconsciente a su oponente con un nocaut a los 80 segundos

El boxeador estadounidense Ryan García necesitó de solamente un minuto y 20 segundos para llevar a su adversario nicaragüense, Francisco Fonseca.

Con la mano izquierda, García dio un duro golpe en la barbilla de su oponente, dejándolo inconsciente en el primer round de la lucha. Los pesos superplumas se enfrentaron la noche del 15 de febrero en la arena Honda Center, en California (EEUU).

García, quien tuvo su debut deportivo en el 2016, se ha mantenido invicto en su carrera profesional hasta el momento. A los 21 años, el joven se puede jactar de haber vencido en todas las luchas en las que participó: 17 de ellas por KO y otras tres por decisión.

I just prayed he got up 🙏 20-0 pic.twitter.com/bOmGQbmAuF

— Ryan Garcia (@KingRyanG) February 15, 2020