Sabina Berman y Ricardo Salinas discuten en Twitter

Fuertes insultos, señalamientos y acusaciones intercambiaron hoy la escritora Sabina Berman y el empresario Ricardo Salinas Pliego a través de Twitter, lo cual desató miles de reacciones en dicha red social. Y es que entre sus mensajes se leen frases como “Nunca he comprado en Elektra. Qué horror”, y “#Momia subnormal”.

¿Qué fue lo que pasó?

Todo comenzó con un tuit de Berman, también colaboradora de EL UNIVERSAL, que no iba dirigido al dueño de Italika, Banco Azteca y Totalplay, sino a la senadora panista Lilly Téllez. En el texto, la escritora planteó un escenario en el que Téllez sería candidata a la presidencia de la República.

Sin embargo, un cibernauta bajo el nombre de @paco8am cambió radicalmente de tema, pues le respondió con la pregunta “Ya pagaste la licuadora?” y etiquetó a @RicardoBSalinas, lo cual fue interpretado como que aludía a una deuda con las tiendas Elektra, pertenecientes a Grupo Salinas.

Rápidamente, otros tuiteros señalaron que el “pleito” de la licuadora no involucra a Berman, sino a la escritora y académica Denise Dresser, quien supuestamente estaría endeudada con Elektra por haber adquirido uno de estos electrodomésticos hace más de 20 años. Dresser ha manifestado que la existencia de dicha deuda es mentira, aunque Ricardo Salinas le ha dicho que “ya pague” en reiteradas ocasiones.

La polémica subió bastante de nivel con la respuesta de Berman, quien afirmó que nunca ha realizado una compra en “Elecktra (sic)”, además de que mostró su desagrado.

Nunca he comprado en Elecktra. Qué horror. https://t.co/GxD96IroYW — Sabina Berman (@sabinaberman) October 5, 2022

A lo que otros tuiteros contestaron con mensajes como: “nunca olvide de donde viene”, en alusión a que Sabina Berman trabajó en el pasado para TV Azteca, y “señora, creo que a muchos esa tienda nos facilita obtener un electrodoméstico o mueble”.

Incluso hubo un tuit de la cuenta oficial de la cadena de tiendas, la cual aclaró que “Se escribe Elektra. ¡Que tenga un muy feliz día!”.

Pero la discusión subió bastante de tono cuando se unió Salinas Pliego, quien escribió que “lo chistoso es que nunca le hizo el feo a los millones y millones que cobró en Azteca, muchos de ellos salieron del dinero de esa gente que SI compra en Elektra… esas personas que usted me confesó que le dan asco”, escribió el magnate.

Usted se siente elitista, aunque es una pobre muerta de hambre. Lo chistoso es que nunca le hizo el feo a los millones y millones que cobró en Azteca, muchos de ellos salieron del dinero de esa gente que SI compra en Elektra… esas personas que usted me confesó que le dan asco. https://t.co/0VscMUVZ1H — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 5, 2022

Después, Salinas Pliego fue directo a los insultos, pues esgrimió frases como “Vieja pendja, jodida, horrible y mal agradecida… la debí haber corrido antes jajaja. #Momia subnormal”.

Vieja pendja, jodida, horrible y mal agradecida… la debí haber corrido antes jajaja. #Momia subnormal. — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 5, 2022

Luego, cuando un usuario dijo que “si usted le dice ‘Muerta de hambre’ a una persona que dice cobró ‘millones y millones’ en su empresa… pues ¿cómo les llama a la gente que se endeuda hasta por licuadoras en Elektra?”, el “tío Richi”, como lo llaman en redes, contestó que “Les llamo clientes y los defiendo de pendjas que les dicen que son horribles”.

Berman, por su parte, respondió a varios internautas, a quienes dijo que las ofertas de Elektra son “el peor trato económico en el mercado”, además de que dijo a Salinas Pliego que: “Ud es el que explota como agiotista a sus clientes. Hasta 300% de cobro de interés a quien compra una camisa. No yo”.

A su vez, el presidente de Grupo Salinas dirigió algunos mensajes adicionales hacia Berman, de quien aseguró que: “Ya me había bloqueado hace unos meses, pero se dio cuenta que no podía vivir sin mí y me desbloqueo para ganar algo de rating”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Sabina Berman y Ricardo Salinas Pliego discuten en internet. En 2020, El dueño de TV Azteca afirmó que la escritora había salido de la televisora “por su pésimo rating y por su gusto”, mientras que ella le agradeció que “le pagaba muy bien”.