Salida de 600 trabajadores de la construcción de Los Cabos con apoyo estatal no es la solución para los 15 mil obreros desempleados

San José del Cabo.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Ricardo Davis Smith, afirmó que es una buena intención del Gobierno del Estado el haber trasladado a más de 500 trabajadores eventuales de la construcción de la zona de Los Cabos hacia sus lugares de origen, pero recalcó que no se resuelve el problema de desempleo para unos 15 mil trabajadores asentados en el municipio cabeño.

“No resuelve el problema global, si en una mínima parte, la mayoría de los trabajadores ya están establecidos aquí, estos serían los últimos que llegaron tal vez y no lo son todos, porque la gente dice a que se va a su pueblo si no tiene absolutamente nada que hacer allá tampoco y le tienen miedo también a transportarse y contagirarse de la pandemia, nos están pidiendo que no nos movamos, el aislamiento, desfavorablemente hay mucha gente que está hacinada en algunas partes, está viviendo con sus familiares, con hermanos, si es de Puebla, Oaxaca, va a ser lo mismo”.