Reitera Salud de BCS que audios sobre refrescos contaminados son falsos

Luego de que en redes sociales circulara un audio que alerta sobre la existencia de pacientes ingresados a unidades médicas debido al consumo de algunas bebidas gaseosas, sin embargo, el titular de la dirección municipal de Salud, Juan Carlos Costich Pérez, informó que el siguiente audio se trata de información falsa.

“Es un audio que ya tiene bastante tiempo, no recuerdo, unos cinco años que ya estaba circulando, es información falsa, actualmente, pues nosotros estamos en un comité de Salud estatal y no hay ninguna información, de que estas bebidas gaseosas, pues están provocando alguna intoxicación o tengamos algunos pacientes en cualquier unidad de salud, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE o alguna institución particular, es información falsa”.