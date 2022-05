Aclara Secretaria de Salud: no se han presentado casos de Hepatitis Aguda en BCS

La Secretaría de Salud en Baja California Sur, recientemente descartó la presencia de Hepatitis Aguda en la entidad. Explican que como una medida de prevención, se ha reforzado la vigilancia para una detección oportuna, ya que la enfermedad se ha confirmado en pacientes de distintas entidades federativas.

Te puede interesar: Hepatitis infantil aguda podría ser una secuela de Covid-19

Zazil Flores Aldape, dijo que no existe información oficial hasta este momento, por lo que dijo se mantendrán alertas para su detección.

“Vemos que ha habido casos de hepatitis que no tiene una explicación definida en todo el mundo, se emitió un comunicado epidemiológico para que estemos alerta el estado, se tomó previsiones para estar preparados con síntomas en menores de edad y está información se ha comunicado y no tenemos casos registrados acordé a lo que se nos ha enviado, no existe información oficial” informó.