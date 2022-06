Salvavidas de Los Cabos no quieren certificarse ante la SEP

Durante años el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas se ha formado para convertirse un centro evaluador de competencias Conocer a nivel nacional, su principal interés es que todos los cuerpos de emergencia además de estar capacitados correctamente, cuenten con todas las certificaciones que son avaladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Uno de los temas que más preocupan a los cuerpos de emergencia es la certificación de los salvavidas, que si bien no son suficientes para poder cuidar tanto las playas como los bañistas, no están certificados; esto quiere decir que el conocimiento que ellos adquieren a través de sus capacitacion no esta reconocido por ningún ente de educativo, explicó Juan Carbajal Figueroa, comandante de bomberos de Cabo San Lucas.

“La capacitación de los salvavidas siento que va bien en cuanto a la parte técnica, es decir cada año tenemos seminarios, constantemente estamos ofreciendo cursos a nuestros salvavidas. Sin embargo no terminamos de cerrar el ciclo, este ciclo se cierra con la certificación, una vez que un salvavidas aprende las técnicas y las habilidades para hacer un rescate acuático se requiere forzosamente que se certifique; es decir, eso que aprendió hacer lo haga en base a los estándares de competencias de Conocer, eso no se ha logrado”.

El tema que más preocupa al departamento de bomberos, es la falta de interés por parte de los salvavidas por certificarse, a pesar de que dependencias como Protección Civil está solicitando como principal requisito que tanto bomberos, paramédicos, recatistas y sobre todo salvavidas estén debidamente capacitados y certificados por las competencias Conocer.

Juan Carbajal señaló que a pesar que Los Cabos es un centro nacional de formación y certificación, a nivel local no ha causado impacto o interés por parte de la dependencia; poniendo como ejemplo destinos turísticos como Puerto Vallarta, que han solicitado que los bomberos sanluqueños certifiquen y capaciten a sus elementos de seguridad.

“No se ve interés por parte de los salvavidas en participar en una certificación, si queremos realmente garantizar la seguridad de los turistas en nuestras playas, tenemos que contar con salvavidas no solo capacitados, si no también certificados. La misma coordinación de Protección Civil está abonando a quienes nos desempeñamos dentro de la prestación de servicios de emergencia tengamos certificaciones; no podemos ser ajenos a un impulso nacional. Desaprovechamos una gran oportunidad porque aquí en Cabo San Lucas tenemos la cuna de la certificación nacional, resulta incoherente que otros destinos turísticos vengan y nos toquen las puertas para certificar a sus salvavidas; me refiero a salvavidas de Puerto Vallarta, a salvavidas de otros desarrollos turísticos”.

De acuerdo con la coordinación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Los Cabos, el destino solo cuenta con un aproximado de 15 salvavidas, cuando lo óptimo debería ser de alrededor de 22, los cuales deben estar principalmente operando en las playas con certificación Blue Flag, ya que una de los requisitos principales que plantea este distintivo internacional, es que los balnearios deben contar con por lo menos un salvavidas.