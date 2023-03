San Evaristo recibirá torneo de pesca en marzo

El próximo sábado 25 de marzo se llevará a cabo la segunda edición del Torneo de Pesca Deportiva San Evaristo, Baja California Sur, un evento que promete ser emocionante y desafiante para todos los participantes como parte del serial iniciado el año pasado por el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar), denominado “Fishing in the Five”.

Este año, el torneo contará con un jackpot de 2 mil y 3 mil pesos, de esa forma, todos los participantes tendrán la oportunidad de ganar grandes premios si logran capturar las especies de peces más grandes y pesadas, la especie a capturar será el Jurel de Castilla Además, cada embarcación podrá tener hasta 4 pescadores, lo que añade un elemento de trabajo en equipo a la competencia.

El disparo de salida está pactado a las 7:00 am, lo que significa que los participantes tendrán que estar preparados y listos para partir temprano. El torneo se llevará a cabo en la pintoresca localidad de San Evaristo, ubicada en la costa este de Baja California Sur.

Fishing in the Five inició en junio del año pasado y tiene la misión de crear cultura de pesca en el estado, ya que como se mencionó, se buscará que este torneo continúe durante muchos años más, promoviendo una de las principales actividades recreativas y deportivas de la entidad.