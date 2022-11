San José del Cabo se sigue inundando de basura

Un montículo de basura y toda clase de residuos se ubican sobre la acera norte de la calle Profesor Francisco Payen Sandoval, a pocos metros del parque Lomas de Guaymitas, colonia del mismo nombre. Donde además de canastas, bolsas y cajas, existe algo pudriéndose, pues al acercarse se percibe mal olor.

De acuerdo con vecinos de la zona, en el inmueble de enfrente se rentan cuartos, esto a pesar de parecer olvidado por la obviedad de la falta de limpieza en el lugar, así como ventanas sin cristales y otras particularidades.

Agregan que de vez en cuando alguien saca residuos de dentro de la casa, los coloca en la acera y tardan ahí varios días, aseguran que éste lleva por lo menos tres meses; algunos de estos residuos se observan esparcidos y en la zona existen perros que seguramente han roto las bolsas buscando comida. De acuerdo con información en nuestra base de datos, a diario se generan 180 toneladas de basura doméstica en San José del Cabo.

En la página ecologistasenaccion.org, leemos que la basura se considera uno de los problemas ambientales más grandes de nuestra sociedad. La población y el consumo per cápita crece, y por ende la basura. “Uno de los factores más relevantes para que estos actos se produzcan es la falta de cultura medioambiental, desinterés y desconexión afectiva” con nuestro entorno y comodidad a la hora de desprenderse de los residuos.

Por educación no es recomendable arrojar desperdicios de ningún tipo a la calle, por civismo se debe respetar el espacio público no tirando basura en lugares indebidos, y por respeto al medio ambiente no se deben inundar las calles de basura. La banqueta y la vialidad con una extensión de nuestra casa.

Son necesarias políticas públicas donde se cambie la mentalidad de los ciudadanos inconscientes e irrespetuosos, hacia el prójimo y hacia el medio ambiente que mejoren nuestra calidad de vida, agrega la página.

