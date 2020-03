Sancionará Profeco a tortillerías que incrementen sus precios

EDITH VELAZQUEZ

Foto: Archivo

La Paz.- Advierte la Profeco sanciones hasta con el 100% del valor de las ventas a quienes incrementen el precio de la tortilla de maíz por el Covid-19.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseguró que, no hay justificación alguna para incrementar el precio de la tortilla de maíz durante la contingencia sanitaria del Covid-19.

La dependencia puntualizó que, de ocurrir tal situación la Profeco cuenta con la facultad de aplicar multas de hasta el 100% del valor de la venta de algunos distribuidores o productores en caso de aumentos injustificados.

Señaló que, tras el anuncio del incremento en el precio por kilo en la de tortilla de maíz, por parte de una asociación de productores, esto no significa o representa que se aplique en su generalidad, en las más de 100 agrupaciones dedicadas a la industria tortillera.

Recordó que, es un hecho el que no existe pretexto alguno para subir el precio de la tortilla de maíz, sobre un contexto en el que, el maíz no ha subido e incluso el transporte, mismo que tiene influencia directa en el precio de la tortilla de maíz, ni si quiere en temas de combustible, ya que la gasolina ha registrado en recientes días un precio más bajo.

En ese tenor la Procuraduría Federal del Consumidor, hizo un atentó llamado a los productores a no seguir el mal ejemplo de otros, y por su parte a los consumidores a no favorecer estos escenarios y no comprar el producto en donde se registre un abuso en los precios por el contrario conmino a los consumidores a reportarlo y comprar en otra tortillería que no este abusando en los precios.

En ese sentido detalló a los consumidores el precio de referencia que se tiene a nivel nacional para evitar abusos, precio que ronda en promedio entre los 15.80 pesos el kilogramo en tortillas de acuerdo con el monitoreo Quien es Quien en los precios.

Puntualizó que, más de 400 funcionarios de la Profeco en todo el país trabajan en operativos de vigilancia comercial, a través de 38 oficinas en las ciudades más pobladas y con mayor actividad comercial en México, para detectar abusos.

Finalmente hizo un llamado a denunciar abusos a través del teléfono del consumidor 55 5568 8722 o al correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx