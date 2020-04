Sancionarán a quién filtró lista de personas sometidas a pruebas COVID-19

(Notimex).- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que será investigada y en su caso sancionada, la filtración de una lista de personas, entre las que figura la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que se realizaron la prueba del COVID-19 y que resultaron positivos.

Ayer, durante el noticiero de Ciro Gómez Leyva, en Imagen Noticias, se detalló que la funcionaria federal fue testeada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el pasado 20 de abril bajo el número de folio 93790637939013.

Junto a ella, aparecen los nombres de otras personas, de las cuales no se tiene certeza si forman parte del círculo cercano a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Esta foto y esta información, por cierto, en particular la información que se filtró, representan una grave violación a la ética del servicio público y estamos investigando quién filtró la tabla de los datos de las personas involucradas con sus nombres, y eso es una grave violación que sin duda cuando investigamos quién fue quién filtró tendrá una sanción muy importante”, adviritó López-Gatell.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud detalló que de acuerdo con el análisis de contactos, se descarta que familiares y amigos de Irma Eréndira Sandoval estén infectados.

Aunque el funcionario federal especificó que este estudio aún no concluye entre sus colegas, todo parece indicar que no hay riesgo para ellos. “La secretaria está en perfectas condiciones, tuvo COVID-19 leve y se aplicó el protocolo normal que se hace en todas las personas y contactos, todos están bien y no están infectados”.

Ayer, en una tarjeta informativa la SFP expuso que Irma Eréndira Sandoval resultó positiva a la prueba del coronavirus; sin embargo, se destacó que su salud es buena y que está aislada para prevenir contagios.