Sanciones generan opiniones polarizadas en la ciudadanía

Foto: Bismarck Moyrón.

Daniela Pérez

La Paz.- Las multas anunciadas por el gobernador Carlos Mendoza Davis que serán impuestas a quienes pongan en riesgo de contagio a la población, han obtenido tanto rechazo y como aceptación por parte de ciertos sectores los cuales están marcadamente polarizados.

El día 31 de marzo, el funcionario emitió la declaratoria por emergencia sanitaria para Baja California Sur, donde dio a conocer también la aplicación del artículo 168 del Código Penal del estado, en el cual se establecen sanciones por la comisión del delito de peligro de contagio, que contempla una pena de hasta 10 años de cárcel y multas desde 6 mil y hasta los 36 mil 966 pesos, entre otras acciones, sin embargo, esta es la que mayor controversia ha generado entre la ciudadanía.

A través de un sondeo realizado, se encontró que entre los sudcalifornianos existe cierto rechazo a esta medida, debido a que a pesar de que externaron entender el objetivo de ésta, enfatizan que se debería tener mayor consideración y apoyar de manera económica a quienes viven al día para que puedan realizar su confinamiento en el hogar.

Uno de los ciudadanos consultados, quien prefirió mantenerse en el anonimato, señaló, “últimamente el Gobierno se ha vuelto pura multa; a las obras, multa; negocio, multas; pero no he escuchado de alguna ayuda, para que se sostenga, porque si no los mata el Covid-19 los va a matar el hambre”, así como Guillermo, quien es malabarista en el crucero de Forjadores y Colosio, quien señaló que esta actividad representa su único ingreso y el confinamiento en casa representaría un duro golpe a su economía, “si no salgo a la calle no puedo comer”.

Mientras que otros se sienten conformes con estas medidas, como Janaí León, quien señala que, la autoridad está tomando las medidas correctas con la intención de evitar contagios, “me parece que están actuando de la manera correcta y pronto vamos a pasar esta contingencia”.