Sandra Cuevas afirmó que vigilará la marcha de AMLO

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, mediante un video que publicó en sus redes, anunció que vigilará la marcha a la que convocó Andrés Manuel López Obrador el 27 de noviembre.

De inició destacó que la convocatoria del mandatario federal es en consecuencia a la marcha efectuada el pasado fin de semana a fin de defender al INE, por lo que le pide que “no confronte al pueblo de México”

“Presidente, desafortunadamente en su equipo usted no tiene a grandes líderes, usted tiene seguidores que no le hacen ver que se está equivocando (…) usted necesita una reconciliación con México, no retar al pueblo”