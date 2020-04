Sandra y sus vecinos se unieron para apoyar a familias vulnerables

Cabo San Lucas.-Desde hace once días Sandra , se encuentra ayudando a familias vulnerables de la colonia Leonardo Gastelún primera etapa, atendiendo cincuenta personas por día .

“Esto porque genera que podamos juntar dinero y con lo que nos están donando reunir más despensa para las familias que como muchos se han quedado sin trabajo, porque desde el mesero, el albañil, o todos aquellos que fueron dados de baja de sus trabajos hoy no cuentan con dinero para poder comprar el alimento que deben llevar a sus casas “.

“Este es un proyecto que iniciamos junto con mis vecinos a la que se han unido amigos , así como comerciantes de esta colonia y que han visto como se esta realizando la entrega de artículos de primera necesidad , desde un principio la idea fue que no serían regalados nada de los productos , porqué pues para que pudieran seguir comprando más y continuar otorgando más de lo que forma la canasta básica “.

Sandra Pérez Gavilán junto a sus vecinos para apoyar a las familias que se han visto afectadas por el paro de labores debido al COVID-19 señalando “Son tiempos de dar, de apoyar a todos porque es una situación difícil esta cuarentena, en donde muchas familias no cuentan con recursos económicos para poder alimentarse” .

Sandra comenta “El primer día se junto mil ciento cincuenta pesos , así que con eso volvimos a comprar arroz, frijol, harina , la idea ha sido que podamos seguir distribuyendo más productos esenciales “.

Agradecida Sandra manifiesta que la respuesta de sus amigos y vecinos a sido favorable “Lo más extraordinario es que quienes hace unos días fueron a recoger de la mesa los productos, ayer nos dijeron que habían encontrado trabajo y que llevaban su aportación dejando más productos , o sea que la gente se siente comprometida y dar las gracias ,sabe que cuando hay necesidad muchas de las veces por pena no se acercan pero ahora la verdad a todos nos a ganado esta cuarentena, al no tener muchos trabajo o los han descansado o bien les han bajado su sueldo “.

“Pero la mayoría es que se han quedado sin trabajo “ Sandra Pérez añade “Desde hace mucho me he dedicado a apoyar a mis vecinos de la colonia o bien quien llega a la casa y lo requiere , además de organizar desde hace siete años la pasada de la colonia , así que viendo toda la confianza que me han tenido es que se organizo esta mesa de productos que son necesarios “.

“Así que se les dio a conocer a todos las reglas para poder obtenerlos, así que deben llegar con cubrebocas, no deben ir niños , una persona por familia para que a todos les toque y cuando llegan a la mesa deben seleccionar tres artículos o más según la cantidad que tengamos en donación , pero cuando cada uno esta seguro de lo que más necesita lo toma y pagan sus diez pesos “.

“Un promedio de cincuenta personas por día estamos recibiendo , además a todos los que están donando les estamos pasando el reporte de cuantos artículos se dan para la despensa , para cuentas claras por eso estamos pidiendo que la gente debe ser solidaria que tengan empatía porque hay mucha necesidad en estos momentos y si bien alguien puede tener una casa de dos pisos o de material, pero nadie sabe que la deben nadie sabe que pueden estar mal por la falta de trabajo , así que ahora es general la necesidad “.

“Estaremos apoyando hasta donde se pueda y las donaciones sigan llegando ” finalizó .