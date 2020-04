Santiago Daniel de 82 años vende servilletas bordadas para regresar a su tierra natal

Con estas actividades pese al riesgo, busca asegurar la renta, así como los alimentos de él y su esposa

San José del Cabo.- Santiago Daniel es un adulto mayor de 82 años, se gana la vida vendiendo servilletas bordadas para salir adelante, compartió a las cámaras de CPS Noticias que pese a la contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19, y pese a lo expuesto que está al virus por pertenecer a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, destacó que debe de seguir saliendo a trabajar ya que vive al día y con ello debe asegurar la renta, así como los alimentos de él y su esposa, asimismo destacó que por lo complicada que se ha puesto la situación económica, ha decidido regresar a su tierra natal, por lo que dijo se encuentra ahorrando para su pasaje.

Compartió que también su esposa se encarga de vender servilletas para juntos completar tanto para la renta como los alimentos, y en estos momentos, señaló, se encuentran ahorrando para regresar a su tierra natal.

Destacó que con la actual contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19, las autoridades le han recomendado no salir de casa porque puede ser contagiado, por lo que señaló fue una de las principales decisiones que lo ha motivado a regresar a su tierra.

“Ahorita la gente si me compra una que otra servilleta, de hecho puedo estar aquí en el semáforo una o dos horas y sí vendo algunas servilletas, lo cual me ayuda para asegurar mi renta y poder comer; desde luego ahorita sé que mucha gente se quedó sin trabajo y por eso es que ya no me están comprando tantas servilletas, pero afortunadamente la gente me sigue apoyando porque incluso hay una gente que me dice que no necesitan las servilletas pero para apoyarme me compran una, a veces vendo 6 o 7 servilletas, o cuando me va muy bien hasta 10, pero claro que no es igual a como cuando estaba bien la situación, porque ahí sí se vendían realmente muchas”.