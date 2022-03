Sasha Sokol denuncia públicamente a Luis de Llano por abuso

Sasha Sokol denunció públicamente el abuso que vivió a manos del productor a Luis De Llano, mediante una serie de publicaciones en Twitter, en los que habló de la relación tóxica que mantuvo con él mientras aún era menor de edad.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la ex Timbiriche publicó una serie de tuits en los que relata el abuso que vivió con él, cuando ella tenía 14 años y él 39, en donde confiesa haberse sentido culpable, responsable y sentir vergüenza por lo ocurrido. Además de que si bien esa relación pasó hace 33 años, aún le genera dolor.

“Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo ni debo guardar silencio”, publicó en Twitter. “La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad, continuó.

Compartió que con su testimonio busca darle fuerza a otras mujeres que al igual que ella viven o han vivido abuso, para alcen la voz, pues refiere que “la vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad” y mientras más mujeres no se atrevan a hablar, seguirán existiendo hombres como ‘Luis de Llano’.

Así mismo, ofreció una disculpa a su pareja y familia por “ponerlos en una situación incómoda”, agregando que hablar de este tema, aún le hace genera vergüenza, sumado a que durante mucho tiempo pensó que el no hablar de él, sería la solución, pero fue todo lo contrario.

“Les ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja, por ponerlos nuevamente en una situación así de incómoda”. “Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada”.

Prosiguió relatando, que cuando su familia se enteró, no se lo tomaron muy bien y que inclusive, la entonces pareja de su mamá, decidió darle la espalda y la “desadoptó”; provocándole una gran pérdida, que no sería la única, pues su salida de Timbiriche se debió a que su madre la mandó a otro país a estudiar en un intento de alejarla del productor, no obstante, siguió con la relación por cuatro años más, hasta que cumplió 17 y fue poco después de su ruptura con él que se lo contó a su familia.

Luis de Ya no Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

Relata que el alejarse de él fue muy doloroso, pues al ser un hombre muy poderoso en la industria, además de haber sido su representante y productor, temía que al dejarlo su carrera se viera afectada. Asimismo, recalcó que la responsabilidad de Luis de Llano era el cuidarla y no abusar de ella.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre”.

Aunque la cantante tuvo el apoyo de muchas personas, hubo otros que tras las recientes confesiones, generaron unas polémicas declaraciones, como es el caso de uno de los integrantes de Mercurio, que se refirió a Sasha como “el condón de Luis de Llano”.

Ante el comentario poco acertado de Elías Chiprout, un periodista le hizo saber que sus palabras habían sido machistas y fueron poco sensibles, a lo que él respondió que era ilógico que le preguntaran ese tipo de cosas a alguien que no tenía ni idea de lo que ocurrió.

Si bien las palabras de Chiprout fueron desatinadas, Sasha ha recibido apoyo por parte de la Fiscalía General de Justicia que se puso a su disposición para atender su denuncia pública. Fue Ernestina Godoy, quien encabeza la dependencia, que pidió a la ex Timbiriche ponerse en contacto con ellos para darle seguimiento a su denuncia.