Javier Díaz Dueñas revela que Sasha Sokol habría perdido un bebé de Luis de Llano

En una rueda de prensa el actor Javier Díaz Dueñas hizo fuertes revelaciones con respecto al caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, dando a conocer que, supuestamente, la exTimbiriche perdió un bebé del productor. Si bien no dio más detalles sobre qué edad tenía la cantante cuando ocurrió lo sucedido, se especula que podría haber ocurrido en la década de los 80´s, cuando él tenía 39 años y ella 14 años, aproximadamente.

Díaz Dueñas se encontraba hablando sobre el regreso a la televisión del programa “Lo que callamos las mujeres” a varios reporteros durante la rueda de prensa, cuando tocó el tema del abuso y acoso que han vivido las mujeres, expresando su apoyo a las víctimas que han decidido alzar la voz y enfrentar esta problemática con valor para, posteriormente, sacar a la luz a Sokol y De Llano.

“A mi me parece maravilloso que las mujeres, sea cual sea la razón, hayan tomado la sartén por el mago y que estén enfrentando esta problemática con valor, con mucha valentía. A mi me tocó vivir la situación de Sasha Sokol cuando ella tenía 13 años. Me tocó saber de estos abusos, incluso Sasha Sokol perdió un hijo, de esta misma persona a la que ella acusa”, dijo.