Saturadas las citas para regularizar carros de chocolate

Con la intención de regularizar los llamados coches chocolate el decreto establece su vencimiento el día 20 de septiembre; sin embargo, la atención en el Centro del Registro Vehicular aquí en San José del Cabo, el trámite ya se terminó para todas las personas que no realizaron su trámite en tiempo y forma.

Lo anterior debido a que la página web regularizaauto.sspc.gob.mx está saturada, aduce el funcionario que controla la fila de personas que acuden a realizar el trámite correspondiente.

Visitamos el Registro Vehicular ubicado en calle Profesor Juan Pedrín Castillo, entre Braulio Maldonado y 5 de Febrero, en la colonia Zacatal para certificar la denuncia enviada a la mesa de redacción de CPS Noticias. En la misma quedó establecido el enojo de un ciudadano que explicó lo engorroso del trámite, debido que tuvo que dar varias vueltas para realizar el trámite completo; amén que el horario de atención es entre las ocho y las 13 horas, de lunes a viernes, según lo establece el registro vehicular.

“Engorroso el asunto, sobre todo si trabajaran en un horario más extendido y tuviéramos no sé, el sábado, sería más obvio, pero de ocho a tres, nadie puede”, mencionó el ciudadano.

Este martes reciente pidió permiso en su trabajo para realizar el trámite por lo que acudió a la oficina correspondiente, ahí se enteró que ya no le atenderán, puesto que ya no se genera la cita y no hay manera de atender a la gente que se forma sin esa previa cita, que se realiza en la página web antes mencionada.

“El problema es que fui hoy. Pedí permiso en el trabajo y que ya no hay fichas, que ya no hay citas, que ya no se puede hacer nada, que ya se acabó, que nada más a quienes están registrados dar seguimiento y que veamos cómo lo hacemos”.

Quisimos una declaración del responsable de la oficina respecto de lo establecido en la denuncia ciudadana; sin embargo, a quien suscribe el susodicho respondió que no tenía tiempo porque tenía mucha gente que atender y que acudiéramos a la oficina principal, ubicada en La Paz.