Scarlett Camberos rompe el silencio y se despide del América

Angel City FC anunció de manera oficial el fichaje Scarlett Camberos, futbolista mexicana que tuvo que dejar el país y salir del América Femenil tras ser víctima de acoso.

Luego de que la habilidosa jugadora sufriera acoso cibernético por parte del sujeto identificado como José Andrés “N”, la hasta hace poco capitana del conjunto de Coapa, se vio obligada a abandonar México al no recibir el apoyo y seguridad deseados por parte de las leyes e instituciones del país.

Tras anunciarse su llegada al club que milita en la National Women’s Soccer League, Scarlett Camberos rompió el silencio y mediante una emotiva carta publicada a través de sus redes sociales, se despidió de sus compañeras y de la afición americanista.

“Quiero agradecer a todas las personas que han hecho este proceso un poco más fácil de digerir. Se cierra un capítulo en mi vida de una manera que nunca me hubiera imaginado. A mis compañeras, gracias por su amistad y su apoyo. Las extrañaré. A los fans del Club América que a diario me muestran su respeto y admiración, gracias por ser la fuerza que me ha guiado en los últimos meses”, dijo la nueva futbolista del Angel City FC.