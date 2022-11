SCJN invalida disposiciones de la Ley de Hacienda del municipio de Loreto

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que el Tribunal Pleno invalidó diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el municipio de Loreto, Baja California Sur.

Cabe mencionar que esto se da tras conocer las impugnaciones formuladas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Entre estas invalidaciones destacan las que gravaban la realización de fiestas familiares en domicilios por ser contrarias a la libertad de reunión. De igual manera, queda invalidada la porción del artículo que gravaba las reuniones en salones de fiestas.

Así mismo, se invalida la que señalaba la obligación de los contribuyentes de pagar un impuesto adicional del 30% sobre el monto de los impuestos y derechos principales previstos. Esto se decidió al considerar que el tributo no estaba relacionado con la verdadera capacidad contributiva de los sujetos, violando así el principio de proporcionalidad tributaria.

Por último, el Pleno también decidió invalidar aquellas que establecían derechos por servicios como expedición de copias certificadas y búsqueda de información. Esto debido a que no guardaban alguna relación razonable con el costo y porque la búsqueda de información no se materializa y por ende, no puede generar costo alguno.

