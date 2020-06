SCJN pide reintegrar a diputados suspendidos: Carlos Mendoza

La Paz.- El gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis confirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió una controversia constitucional en el conflicto interno en el Congreso del Estado en el que pide la reintegración de los 8 diputados que fueron suspendidos.

Mendoza Davis, a través de un mensaje en redes sociales, dijo que al no alcanzar un acuerdo entre los diputados en el conflicto interno y con ello retomar la vida de la institución, qué hubiera sido lo deseado, con el fallo del máximo tribunal nacional, se restituye el estado de derecho y la legalidad del Congreso. Además de que se respeta el sentido del voto de los sudcalifornianos y lo más importante permite de nuevo la integración plena de los poderes públicos para enfrentar juntos la doble emergencia que afecta a Baja California Sur, la de salud y la económica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha otorgado la razón en el incidente de suspensión de la controversia constitucional que interpuse tras los hechos que se han registrado en el @BcsCongreso. L@s invito a ver mi mensaje en: https://t.co/ZqbUKL492E — cmendozadavis (@cmendozadavis) June 3, 2020

Recordó que el Congreso del Estado, mantenía duplicidad de funciones, como dos mesas directivas y más personas ostentando el cargo de diputados, es decir, 29 legisladores en lugar de los 21 que fueron electos por la sociedad sudcaliforniana en el pasado proceso electoral así como varios cargos administrativos internos que también estaban duplicados.

Subrayó que ante esta situación y al no existir claridad sobre la legalidad en la integración del Congreso y por ende en el trabajo legislativos fue que anunció su decisión de no publicar en el Boletín Oficial los acuerdos, decretos o leyes que se aprobarán y que le fueran remitidos, “en su momento les informe que esperaría a que las señoras y señores diputados lograran un acuerdo, a que recobraran la legalidad y la vida institucional en el poder legislativo, lo que lamentablemente no aconteció, también dije que esperaría a que el poder judicial como árbitro externo tomará una decisión y resolviera el diferendo, lo que ya ocurrió.

Al respecto, dijo que la Suprema Corte ha ordenado que los 8 legisladores que fueron removidos se reintegran de inmediato a sus funciones y con ello se reanuda la sesión del 17 de marzo del 2020, hasta el momento en que fue suspendida por la presidenta del Congreso Diputada, Daniela Rubio Avilés.

En tal virtud, señaló que con este fallo, todos los actos y sesiones posteriores al 17 de marzo han sido invalidados y el Congreso tendrá que integrarse de nueva cuenta por los 21 diputados propietarios que tomaron protesta el primero de septiembre del 2018 cuando se instaló la décimo quinta legislatura.

Al respecto el Gobernador, llamó a los diputados que fueron electos por las sudcalifornianos a olvidar agravios, anteponer altura de miras, entablar el diálogo y la civilidad, dar vuelta a la página y trabajar por la gente en este momento de crisis que provoca la pandemia del coronavirus.