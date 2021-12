“Scorsese no sabe cómo son las películas de Marvel”: Holland

Antes de la pandemia, los puristas del cine hablaban sobre la recepción y el disfrute de las películas: que si habría de ir a las salas del cine para verlas sin interrupción, que si es mejor en un lugar especial de tu casa, que si bla, bla, bla. El otro tema era la distribución.

Para nada se contemplaba que las plataformas de streaming compitieran en la misma terna por mejor película o mejor actuación en los premios que honran, principalmente, al cine de corte hollywoodense.

Hoy, después de algunos años y con el mundo al revés, nos hemos adaptado al mundo digital como hemos podido. También las grandes industrias han sabido sacar provecho con producciones que ahora compiten en los Óscar o en cualquier ceremonia que reconozca el trabajo actoral y el desarrollo de la historia.

En fin, el debate era largo y tedioso, a veces. Ahora ya no se discute, sino se reconoce que las formas han cambiado. Lo hacemos en los medios y, también, en las casas productoras.

Por esas mismas fechas prepandémicas, Martín Scorsese, el mítico director de cine, hizo algunas declaraciones que no fueron del agrado de los que gozan de las películas de superhéroes. El director de cine (Taxi Driver, Goodfellas, El lobo de Wall Street…) aseguró que el Universo Cinematográfico de Marvel y el género de superhéroes, en general, no era considerado como “cine”, y afirmó que nunca haría una película de ese tipo.

“No las veo. Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine. Sinceramente, lo más parecido a ellas que puedo pensar, pese a lo bien hechas que están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques de atracciones. Eso no es cine de seres humanos intentando expresar experiencias emocionales y físicas a otro ser humano”.