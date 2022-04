SDIF de Los Cabos no permitirá el trabajo infantil

Autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) de Los Cabos dio a conocer que el trabajo infantil, es una situación recurrente que se práctica en otros estados de la República y que es considerado un uso y costumbre, sin embargo, en el sur de la entidad no está permitido, es decir, está prohibido y eso los padres de familia lo deben de entender.

Flora Aguilar de Leggs, presidenta del SDIF de Los Cabos dijo que los menores que se dedican al trabajo infantil, claro que estudian en alguna escuela de Cabo San Lucas, por lo que se está trabajando con las autoridades educativas para buscar la manera de desalentar la actividad, debido a que los niños no deben estar trabajando y menos a deshoras, expuesto a algún incidente.

Recalcó que el tema de trabajo infantil no es competencia nada más del Municipio sino de las 3 instancias de gobierno, por lo que se requiere de un trabajo coordinador en donde todos estén involucrados, el objetivo ver por la integridad de los menores, sobre todo los que están en riesgo.

“Muchos padres de familia nos dicen que DIF los molesta, por no atender a los menores o por no darles de comer o porque no están con ellos y como papá tienen que buscar el sustento para darle una alimentación, así que no pueden dejarlos solos en casa, así que los tienen que traer a trabajar y comentan que es una manera de mostrarle al niño como ganarse el sustento, pero no así y menos traerlos a muy altas horas de la noche en las calles”.