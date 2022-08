Se acaba el tiempo para la regularización de vehículos importados

Mediante el decreto federal es como el Gobierno de México está obligado a implementar estrategias que mejoren el bienestar de la población, otorguen certeza jurídica, protejan el patrimonio familiar y garanticen la seguridad pública, es por ello, que el 18 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados a favor de las personas físicas, con objeto de fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentren en el territorio.

Es en este sentido que la directora general de Ingresos del Estado de Baja California Sur, Karina Olivas Parra, reiteró la invitación al programa de regularización vehicular, mencionando así que la fecha límite será hasta el día 20 de septiembre, asimismo, recordó que fue un buen acierto y un hecho histórico por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hemos venido siendo muy reiterativos, de invitarles a las y los ciudadanos de Baja California Sur y bueno a los cabeños a que aprovechen la regularización de los vehículos, por que hasta el 20 de septiembre es la vigencia del propio decreto. Y dos vertientes: es el gran atino que tuvo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un decreto federal histórico, además, no creo se vuelva a repetir”.

Son once mil vehículos regularizados hasta el día lunes 15 de agosto, lo que indica que dicho programa ha sido de gran beneficio para los habitantes de la media península, respecto a los carros que aún no se encuentran regulados Karina Olivas expresó que si bien se sabe, no se cuenta con una manera cuantificable, pero si tenía el conocimiento de un aproximado de que 30 mil carros chocolates estaban en territorio sudcaliforniano.

“Al día de ayer tuvimos un cierre de casi 11 mil vehículos ya regularizados en nuestro estado. En el entendido que bueno traíamos como un panorama de vehículos sin regularizarse, porque bien sabemos que no es cuantificable por que los vehículos todavía no los tenemos en nuestro padrón estatal y esto no nos permite saber con exactitud, cuántos vehículos se encuentran en esa condición; sin embargo, el propio padrón de estas organizaciones nos decían que más menos había 30 mil vehículos en esa condición. Recordemos que no todos los vehículos son susceptibles a ser regularizados”.

Para realizar este trámite los propietarios de vehículos cuya serie inicien con los números del uno al cinco, pueden obtener cita en el sitio web regularizaauto.sspc.gob.mx, en donde se les pedirán ingrese datos como CURP, código postal y NIV (Número de Identificación Vehicular) del vehículo por un costo de 2 mil 500 pesos. Posteriormente, deben generar su línea de captura y que pueden realizar ingresando a la página web de la Secretaría de Seguridad Pública en el apartado regularización vehicular.

Una vez generada la cita, el ciudadano deberá presentarse en las oficinas de regularización vehicular ubicada en su municipio, con su comprobante de cita, título de propiedad o cualquier documento que acredite la propiedad del vehículo, CURP, comprobante de domicilio (no mayor a tres meses), credencial de elector (INE), comprobante de pago, carta de manifestación de decir la verdad y licencia de conducir vigente.

Asimismo, la titular de ingresos del estado informó que al momento no se tiene ningún registro de venta de algún vehículo regularizado, lo que indica que el decreto se está cumpliendo, pues los dueños de los automóviles regulados ahora pueden disfrutar de la garantía y la certeza jurídica de tener un bien patrimonial como lo es su vehículo que con esfuerzo se logró obtener. A casi un mes del término de vigencia de la regularización se continúa invitando a los y las ciudadanas a realizar el trámite.