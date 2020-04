Se agudizará la crisis económica de las familias al prorrogarse hasta el 30 de mayo declaratoria de emergencia sanitaria en BCS: Mario Leal

El Secretario de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Los Cabos hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a prorrogar los pagos de los servicios básicos como son electricidad y agua potable, ante la caída de los ingresos por esta pandemia

San José del Cabo.- El secretario de la Federación de Cooperativas Pesqueras en el municipio de Los Cabos, Mario Leal Armenta afirmó que este sector de la población está totalmente de acuerdo en la sana distancia y en el decreto promulgado por el gobernador Carlos Mendoza Davis para prorrogar hasta el 30 de mayo la declaratoria de emergencia sanitaria para controlar, mitigar y evitar la propagación del Covid-19; sin embargo, hizo un llamado a las autoridades a que también promuevan prórrogas en los pagos de servicios básicos como la energía eléctrica y el de agua potable.

Indicó el líder pesquero de la región de La Ribera, que en este nuevo decreto se radicalizan las medidas de sanción a quienes no cumplan con la sana distancia y esto obliga a las familias con actividades no esenciales a permanecer resguardadas, pero entonces, quién va a salir a trabajar para ganarse el sustento diario, reiteró.

Antes del decreto, con los cuidados muchas personas seguían trabajando, incluso el sector pesquero lo hace; sin embargo, ahora como hablan de que aplicarán multas hasta por 8 mil pesos a quien ande en la calle, pues esto inhibe a la gente que ya no quiere salir de casa.

Entonces ahora, abundó, si la gente se mantiene en su casa se va a complicar la situación económica, habrá menos ingresos, pero los recibos de pago de los servicios van a seguir llegando de manera puntual y eso generará una crisis aún mayor.

“Estamos totalmente de acuerdo en la sana distancia, en conservar la distancia y luego cuidarnos unos a otros para evitar un contagio del coronavirus y de estar lo más que podamos en casa; desafortunadamente, a muchas personas de la clase baja les han quitada el empleo, pero lo que estamos mirando es que los cobros siguen siendo los mismos, tenemos que pagar agua, luz, deuda con banco, no dejan de estar los teléfonos sonando si te atrasas para cobrarte, ahorita no están las condiciones para eso”, recalcó el entrevistado.

Por lo que hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a que se prorrogue el pago tanto de luz como de agua, que son los servicios básicos que requieren la población.

“Cuando menos que te cobren después de que pase la contingencia y con facilidades de pago, pero de momento no hay ingresos en las familias y pues lo mejor sería que no te cobren esos servicios por el momento”.

Subrayó que la situación de salud y económica está golpeando a todos los sectores sociales; se reciben apoyos en despensa, pero insistió, los pagos de los servicios hay que seguir haciéndolos y de dónde van a sacar la familias, cuando están sin trabajar por esta contingencia sanitaria.

En cuanto al sector de pesca, dijo, no es la excepción; han seguido trabajando con dificultad, pero ahora ante la limitación de la movilidad y por las sanciones que aplicarán, muchos pescadores han decidido espaciar las salidas a pescar y esto también afectará en los bolsillos de este importante sector de la población.

Por último, dijo que ojalá y las autoridades volteen los ojos a la realidad que enfrentan las familias de los sudcalifornianos y del sector de pesca, tanto de La Ribera, Palo Escopeta, San José del Cabo y Cabo San Lucas