Se aplicará la ley a taxis piratas: Castro Cosío

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, manifestó su postura en contra de la operación de taxis piratas en la entidad. Choferes de taxis denunciaron en días recientes un incremento en el número de conductores que ofrecen los servicios de transporte sin pertenecer a una plataforma digital y fuera de la ley.

“No puede haber desorden. No podemos venir aquí enfrente que haya carros levantando gente, me lo reporten los inspectores que no son de plataformas, que no los manden llamar, sino de los que se conocen como taxis piratas y pues obviamente que los compañeros que pagan impuestos, los transportistas, pues van a estar exigiendo que cumplamos la ley”, indicó Castro Cosío.