Se cae a nivel mundial WhatsApp, Facebook e Instagram

Uno de los servicios más grandes de mensajería del mundo, WhatsApp, presentó este lunes varios inconvenientes en su servicio. Los usuarios reportaron los problemas a través de las redes sociales, además de utilizarlas como medio para comunicarse.

Debido a que el servicio ha tardado en restablecerse, tanto WhatsApp como Facebook, publicaron algunos mensajes en sus cuentas oficiales de Twitter, en los que pidieron disculpas a sus usuarios por los inconvenientes de las fallas; sin embargo, no informaron de las causas de la caída en sus plataformas.

“Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!”, indicaron WhatsApp y Facebook. “Estamos trabajando para devolver las cosas a la normalidad tan rápido como sea posible, y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, apuntaron desde la red social.

Aún se desconocen las razones técnicas que llevaron a la caída del servicio.

Una de las mayores adquisiciones de la historia

Cabe decir que WhatsApp no es una aplicación que en sus inicios fuera desarrollada por Facebook, sino que fue creada en 2009 por Brian Acton y Jan Koum, exempleados de Yahoo! como una alternativa al servicio de mensajería corta (SMS).

Hoy en día, el servicio es tan popular que cuenta con más de mil millones de usuarios en todo el mundo.

En febrero de 2014, Facebook anunció la adquisición de WhatsApp por 19 mil 300 millones de dólares y desde entonces, la app ha formado parte de los activos del gigante estadounidense. Esta adquisición fue declarada como una de las mayores transacciones financieras en la historia.

No solo es WhatsApp

Después de pasada aproximadamente una hora de la falla, otros servicios como Telegram también comenzaron a presentar problemas debido a la migración de usuarios de Whats]App en búsqueda de comunicarse.

Al parecer, el problema puede ser de mayor envergadura, ya que ahora también se suma a la lista la aplicación de videos cortos TikTok.

De acuerdo con Down Detector, usuarios reportaron problemas en la red social china TikTok desde las 13:49, mientras que, en México, las fallas se reportan desde aproximadamente las 10:34 de la mañana.

“Los informes de los usuarios indican que Telegram está teniendo problemas desde la 1:49 PM EDT #Telegramdown”, reportóel sitiol

Principales fallas en TikTok

Asimismo, según la información otorgada por el portal de análisis, los principales problemas que reportan los usuarios de TikTok son que el 57% de ellos no pueden acceder a la app, 26% no carga el servicio y 17% indicó que no funciona su sitio web.

De igual forma, las principales ciudades de México en las que el servicio está presentando fallas, son la Ciudad de México (CDMX) y Guadalajara.

De momento se desconoce las causas de las fallas en TikTok, sin embargo, muchos usuarios han señalado en plataformas como Twitter, que, tras la caída de las redes sociales de Mark Zuckerberg, se mudaron a la red social ByteDance.

De igual forma, usuarios del videojuego online Pokémon Go, también presentaba fallas.

Siguiendo el paso de los memes de klas apps de Facebook, los usuarios han ocupado sus cuentas de Twitter para realizar una serie de memes a causa de la caída de otros servicios como Telegram y TikTok mientras que WhatsApp, Instagram y Facebook siguen sin dar servicio.