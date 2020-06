Se cancela otra pelea por boxeador positivo de coronavirus

El Universal.- El boxeo mundial recibió otro golpe con el anuncio de Jamel Herring sobre la prueba positiva de Covid-19 que tuvo y ahora estaba en aislamiento.

Herring estaba programado para defender su campeonato de peso ligero junior de la OMB contra Jonathan Oquendo el 2 de julio.

“La semana pasada, obtuve un resultado positivo para Covid-19. Esa es la mala noticia”, escribió Herring en Twitter. “Sin embargo, la buena noticia es que me siento bien y me he aislado hasta que reciba mi alta. Mi defensa del título mundial de peso ligero junior de la OMB contra Jonathan Oquendo será reprogramada en breve”.