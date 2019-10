Se da Ninel Conde una manita de gato

Staff/ Agencia Reforma

Ninel Conde no se metió cuchillo en la cara como se especuló hace unos días, más bien fue a que se la picaran.

“Cirugía no, sólo me hicieron unos arreglitos”, declaró, “si me hubieran hecho cirugía no andaría aquí, se me notaría”.

Y efectivamente, Ninel sólo se hizo unos “arreglitos”, de ello da testimonio el doctor Garo Kassabian, quien publicó ayer en su cuenta de Instagram @drkassabian tres videos donde se puede ver que le inyecta bótox al “Bombón Asesino”.

La aplicación, que le realiza en diferentes zonas de la cara, corresponde a un tratamiento al que la actriz, que fue parte del elenco de El Señor de los Cielos, se ha sometido desde hace varios meses.

Ayer, Ninel causó furor en redes sociales al publicar una foto del recuerdo donde aparece en lencería para que sus millones de seguidores pasaran un buen rato.

“Recuerdo de una increíble sesión fotográfica que me encantó. ¿Les gusta? Disfruten su noche amores. #singer #happy #photoshoot”, posteó la estrella.