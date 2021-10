Se deben seguir con rigor las medidas de control: Mesa Covid

El llamado de la Mesa Covid de este viernes es que la población de Los Cabos no mal entienda la semaforización, porque no se está volviendo a la normalidad de hace dos años, se sigue en la nueva normalidad con requisitos muy específicos que la ciudadanía y todos los negocios tienen que cumplir, como el uso del cubrebocas como medida obligatoria, del gel antibacterial y aforos del 80 por ciento.

Así lo informó el Vocero de la Mesa Covid, Julio Castillo Gómez, quien indicó que en la reunión de este viernes participaron el Comisionado de la Coepris en Baja California Sur, José Manuel Larumbe Pineda y el representante del gobierno de la República en el municipio, Daniel Torres, así como los representantes de las diversas organizaciones camarales en el municipio.

Observó además que cada negocio por pequeño que sea deberá tener una persona responsable de los fomentos y medidas covid, con un límite de ocupación que es un aforo del 80 por ciento, medidas que han quedado muy claras y se solicitaron más supervisiones a los negocios para que todos cumplan con esta nueva normalidad en tanto la Coepris anunció un trabajo de diagnóstico en la mayoría de giros comerciales tanto en zona turística, colonias, puestos fijos y semifijos para darse cuenta de quien no cumple las disposiciones y emitir recomendaciones.

“Tienen que ser muy exigentes las medidas de control para que toda la ciudadanía entienda que este nivel 1 en color verde significa seguir con medidas sanitarias, no estamos libres porque tenemos el riesgo si no se respetan, se están abriendo las escuelas y no sabemos lo que vaya a suceder, aún es muy bajo el número de niños que van a la escuela, van a regresar un mayor número, hay muchos factores que se están volviendo a retomar y que si nos descontrolamos el día de mañana podría significar tener un rebrote”, subrayó.