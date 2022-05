Se deslinda Fonatur del mantenimiento de la calle Misión de Mulegé

En seguimiento a la denuncia sobre el mal estado de la calle Misión de Mulegé en San José del Cabo, el equipo informativo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos se acercó al delegado regional de Fonatur, Felipe Baiyles, en BCS para cuestionarlo sobre quién es el responsable del mantenimiento de las calles a cargo de Fonatur y si es que el Ayuntamiento interviene, o es 100% responsabilidad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

“Para nosotros el no recibir los recursos y no tenerlos hacen que esta problemática evidentemente empiecen a surgir necesidades que se van rezagando pero a final de cuentas es nuestra responsabilidad atenderlas, pero también estamos buscando hacer la entrega de esas áreas que Fonatur no puede mantener y se planea una entrega al municipio, hemos ya manifestado a la actual administración nuestro interés de hacerles una propuesta para entregarles”.

Al cuestionarlo sobre el pavimento empedrado de la calle misión de Mulegé el arquitecto, Felipe Baileys refirió que se planeó así por ser un escurrimiento de agua, sin embargo, esta calle no está a cargo de Fonatur pero se planea entregar en las acciones de mejora que estarán a cargo del municipio.

“Ese es un empedrado que tiene su sentido de ser por ser un escurrimiento de agua nuestra participación históricamente no ha sido excluyente, de esto no me toca, o no lo hago. Lo hemos hecho cuando no nos ha tocado. Nosotros hicimos esa estructura, después fue modificada por un acceso que hicieron, pero en realidad no, nos corresponde sería parte de las acciones que estaríamos entregando, entregando ya oficialmente por que no es nuestro, lo nuestro es un polígono muy definido”