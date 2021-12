SSA y COEPRIS se deslindan de reanudación de visitas al CERESO

Debido a que familiares de reos continúan sin poder realizar visitas al Centro de Reinserción Social (CERESO), el equipo de CPS Noticias, cuestionó durante conferencia de prensa del Comité Estatal de Seguridad en Salud sobre los avances que se ha tenido para la aprobación de esta actividad.

Recordemos que el pasado 2 de diciembre, el Comisionado Estatal Para La Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), José Manuel Larumbe Pineda, informó que estaba em revisión las propuestas emitida por el director general del Sistema Penitenciario en la entidad, Javier Gil Beltrán Flores.

Durante la conferencia de prensa que se realizó el pasado 9 de diciembre, la Secretaría de Salud se deslindó argumentando que en ningún momento se definió que no se podían realizar las visitas a las personas privadas de la libertad.

“Ahí quisiera yo aclarar, la Secretaría de Salud en ningún momento ha definido que no se pueda realizar estas visitas. Entonces tendrán que ser las autoridades correspondientes y encargadas de estos centros quiénes tendrán que definir la posibilidad o no de visitas a los internos. No está establecido en ningún momento por la secretaría de salud que esto no pueda ocurrir.”