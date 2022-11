Inflación frena al Buen Fin, se espera incremento en ventas del 20%: Canaco Los Cabos

El Buen Fin es el evento del año más esperado para los pequeños comerciantes del país. Este año se desarrollara del viernes 18 hasta el lunes 21 de noviembre.

En entrevista, Gustavo Rubio Castro, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Los Cabos , detalló que en esta edición del Buen Fin participan 175 comercios en el municipio.

Agregó que la disminución en el número de casos activos por Covid-19 ha permitido a los comerciantes flexibilizar sus protocolos de salud y ampliar sus horarios de venta, lo que a larga les permite ofrecer mejores servicios y promociones atractivas al consumidor.

La inflación es un tema que tiene preocupados a los pequeños empresarios de la localidad, pues aunque esperan que sus ventas aumenten alrededor de 20% en comparación con el año pasado, el incremento en los precios ha provocado que se reduzca la capacidad de compra del consumidor, por lo que los comercios mencionan que el Buen Fin no representa para ellos una importante derrama económica.

“Si esperamos que circule el dinero, pero sabemos que es un dinero que no solo se queda en los comercios, después eso se traduce en impuestos; que también se traduce en obras sociales. Los número exactos de la derrama no los conocemos, pero sí creemos que tenemos que incrementar en un 20% en relación al año pasado. También los productos y servicios han incrementado derivado de la inflación, esto ha provocado que los comercios sufran esta situación. Si va ver más dinero circulando. No necesariamente nos va alcanzar para lo mismo como el año pasado; esperemos hacer rendir nuestro dinero“.