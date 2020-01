Se fuga del reclusorio el hijo del operador financiero de “El Chapo”

La mañana de este miércoles la Subsecretaría del Sistema Penitenciario confirmó la evasión de tres internos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Se trata de Víctor Manuel Félix Beltrán, alias “El Vic”, quien es identificado como uno de los operadores financieros de “El Chapo” Guzmán, Luis Fernando Meza González, originarios de Culiacán, Sinaloa y Yael Osuna Navarro, originario de Nayarit, acusado por asociación delictuosa.

Cabe destacar que Félix Beltrán fue mano derecha de su padre, Victor Manuel Félix, alias “El Señor,” operador financiero del Cártel de Sinaloa y consuegro de joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Víctor Manuel fue capturado el 26 de octubre de 2017 en la zona de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México y fue condenado a 14 años de prisión acusado de trabajar para el cártel de Sinaloa y de ser el sucesor de su padre quien fue detenido en marzo de 2011.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó esta tarde que se mantiene en comunicación y coordinación con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para dar con la localización de los tres reos fugados del Reclusorio Sur.

Por su parte la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comunicó en su cuenta de Twitter que ya se han activado los protocolos de búsqueda.

Esta tarde tres custodios del Reclusorio Sur fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia, presuntamente confesos por la evasión de los tres presos de dicho penal.

Fuentes penitenciarias refirieron que los custodios, supuestamente, confesaron su participación con los hechos dados a conocer esta mañana.

En conferencia de prensa, autoridades capitalinas informaron que de 6 a 10 servidores públicos de dicho penal estarían coludidos con la evasión de integrantes del Cártel de Sinaloa.

“La evasión de un interno de este centro no se puede realizar si no hay colusión de servidores públicos (…) Esto no se puede quedar así”, dijo Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno capitalina, en conferencia de prensa.