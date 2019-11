Se hicieron trámites pero no hay registros en éste ni en anteriores gobiernos sobre recepción de recursos del Fonden por “Odile” y “Lidia”: Tesorero

San José del Cabo.- El tesorero municipal Rigoberto Arce, afirmó que en el Ayuntamiento de Los Cabos sí hay registros de promociones para recursos del Fonden principalmente por el huracán ‘Odile’ y la tormenta tropical ‘Lidia’ de los que más impactaron al municipio, inclusive también en los últimos meteoros que han afectado la zona, se han hecho los trámites correspondientes pero hasta este momento no se tienen los registros en este gobierno municipal ni en los anteriores que hayan tenido acceso a estos recursos federales.

Lo anterior lo observó luego de que se diera a conocer que pese a que “Lidia” derrumbó edificios y cobró vidas en el 2017, aún no se han entregado los recursos del Fonden.

Entrevistado sobre este tema, el funcionario municipal indicó que los recursos del Fonden son muy complicados en el momento de armar los expedientes, en este último proceso que fue las lluvias de hace un mes, una lluvia atípica que llegó muy fuerte al municipio, “nosotros al estar cargando los sistemas, son bastantes requisitos inclusive fotografías geo referenciadas y una serie de situaciones que limitan en el momento de cargar el sistema cuando se abre el proceso para captación de recursos del Fonden, y eso hace que finalmente sea mucho más rápido la actuación directa del propio Ayuntamiento para recuperar calles y reparar caminos vecinales que concluir los trámites para acceder al recurso federal.

Abundó que los trámites para el Fonden son en diversos sentidos, algunos se hacen para los servicios públicos, otros para el tipo de obras, otros son los portales para Protección Civil y Zona Federal Marítimo y Terrestre o bien algunos accesos que se dan a los rubros del Ramo 33 como el 15 por ciento de la última inversión que puede uno solicitar por caso de desastres pero finalmente “estamos en espera de que nos resuelvan muchos de estos trámites pero no tenemos todavía el resultado o alguna comunicación que esté en vías de la resolución.

-Sí se está enfrentando esta situación de recursos del Fonden del 2017 con ‘Lidia’ y un apartado de la Secretaría de Hacienda donde citaba 8 mil 348 millones para el 2018 en un englobe incluso desde afectaciones que se habían dado desde ‘Odile’ en 2014, es 2019 y no se ha aterrizado esto, entonces, ¿qué va a pasar con la necesidades actuales dados los impactos de este río atmosférico que trajo recientemente desbordes pluviales intensos y Servicios Públicos informaba afectaciones al 75 por ciento de las vialidades en Los Cabos, para cuándo llegarían los recursos de los daños en este 2019?, se le inquirió.

-Tenemos esa experiencia que no es buena, que no es muy ágil la aplicación de los recursos del Fonden, por ello el Ayuntamiento en las propias calles entra de lleno en el momento con ciertas limitaciones porque los presupuestos son en ocasiones solamente para el funcionamiento normal pero en el caso de las afectaciones hacemos adecuaciones para los presupuestos para tener los recursos y recuperar con más fluidez las avenidas, pero no solamente son las calles, sino también son los caminos vecinales a todo lo que es la zona rural, es una zona en la parte de Santiago, San Dionisio, Agua Caliente, Miraflores, Candelaria, San Vicente, zonas muy amplias que son muchas horas máquina y se trata de solventar de la mejor manera, no se puede esperar que el Fonden reaccione, la dinámica de Los Cabos no lo permitiría.

Abundó que se debe empujar fuertemente para que las reglas del Fonden cambien, los tiempos actuales demandan que debe ser mucho más accesible y práctico, los recursos deben fluir de manera más eficiente y directa, no sólo pensando en Los Cabos sino a nivel nacional, en los distintos puntos para que bajen estos recursos, puesto que observó en la Ley de Ingresos de la Federación existen estos recursos pero los trámites son muy complicados para acceder a ellos.

Consideró urgente estos cambios para acceder más rápido a los recursos del Fonden, porque si bien el municipio de Los Cabos puede atender estas emergencias, hay otros municipios en el estado que no cuentan con la misma fuerza económica para poder solventar solos estas emergencias, situación por la cual “nos obliga a que hagamos gestiones, a que tengamos comunicación con los legisladores federales, diputados senadores, para que inicien en este ámbito a que sea mucho más accesibles las reglas de estos fondos de desastres a nivel nacional”, concluyó.