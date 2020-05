Se instala cerco perimetral para protección del gallito marino

4 nidos fueron encontrados en la zona de anidación, mismos que fueron resguardados dentro del cerco perimetral implementado por la Dirección de Ecología de Los Cabos.

Los Cabos.– Como cada año fue instalado un cerco perimetral, -de aproximadamente 2 hectáreas-, para la protección del gallito marino, especie que llega a mediados de verano para anidar en la zona costera del municipio y que ha sido incluida en la Norma Oficial Mexicana NOM-059 bajo la categoría sujeta a protección especial, pues es considerada una especie en peligro de extinción.

Dicho cerco fue colocado por la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Los Cabos a cargo de Carlos Alberto López Montalvo, en conjunto con la Dirección Municipal de Vida Silvestre y Recursos Naturales dirigida por el C. Rogelio Rosas López, a través de la Coordinación de Campamento de Tortugas, cuyo responsable es Graciela Tiburcio, y en colaboración con Cibnor bajo la directriz del maestro Edgar Amador, así como con Profepa.

Al respecto, el director López Montalvo mencionó que la especie arribará en abril a Baja California Sur y permanecerá hasta agosto, por ser un punto de agua dulce digno para descansar; señaló que el gallito marino decide anidar en la playa arenosa que colinda con el Estero de San José del Cabo, -un punto muy importante para la ruta migratoria de las aves del Pacífico, ya que es el último punto de tierra firme con agua dulce en la península-, y tiende a poner de 2 a 3 huevos generalmente.

Recientemente, -informó el titular de Ecología-, fueron encontrados en la zona de anidación del Estero de San José del Cabo 4 pequeños nidos, los cuales ya se encuentran en resguardo dentro del cerco perimetral.

En 2019 se reportaron 150 nidos de esta especie a lo largo del municipio de Los Cabos, 40 de ellos fueron resguardados en la zona cercana a la importante laguna costera; este año, se presume que habrá más nidos de esta ave, sin embargo, comentó López Montalvo, que el cambio climático es un efecto que influye fuertemente en las zonas de anidación.

Por último, el director invitó a la ciudadanía a que, una vez se levante la cuarentena y tengan la oportunidad de visitar la zona, respeten el área de anidación, pues cuando el gallito marino se encuentra en alerta de peligro, vuela para proteger el nido, dejando los huevos expuestos al sol; es importante no llevar mascotas, tomar fotografías sin flash, evitar hacer ruido y movimientos bruscos que puedan asustar al ave, y sobre todo no dañar los cercos de protección.